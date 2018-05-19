В Крыму ответили на слова Порошенко о Крымском мосте

Член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко, который рассказал о планах по использованию Крымского моста для связей с Кубанью, передает RT.

«Вообще, это на клоунаду похоже. Действительно, аргументы у Киева заканчиваются… Сегодня украинское общество, к сожалению, впитывает этот абсурд, но при том, по моему убеждению, на Украине уже информационная среда дает серьезные трещины», — сказал Бобков.

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По его словам, подобные заявления больше не могут служить для отвлечения народа Украины от проблем государства.

Ранее Порошенко пообещал, что Киев после «восстановления суверенитета» в Крыму будет использовать Крымский мост для своего транспортного сообщения с Кубанью.