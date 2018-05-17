Крымский мост появился на картах Google

В сервисе Google Maps появился Крымский мост спустя сутки после его официального открытия. Об этом свидетельствуют данные картографического сервиса.

Крымский мост также появился в приложении Google Maps для смартфонов.

Тем не менее проложить путь через мост нельзя до сих пор: при попытке построить маршрут от станицы Тамань до города Керчь сервис предлагает воспользоваться паромной переправой.

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В то же время новый объект появился на «Яндекс.Картах» уже 16 мая. Мост также учитывается при построении маршрута.

Накануне пользователи обратили внимание, что мост, несмотря на официальное открытие, не появился в Google Maps.