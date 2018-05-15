Песков ответил на вопрос о ремне безопасности Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос «Газеты.Ru» о том, был ли пристегнут Владимир Путин ремнем безопасности в ходе поездки на «КамАЗе» по Крымскому мосту.

Ранее СМИ сообщили, что Путин в ходе поездки по Крымскому мосту Путин нарушил правила, не пристегнувшись ремнем.

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«Я не видел пристегивался он или нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос про ремень безопасности президента.

15 мая Путин за рулем «КамАЗа» прибыл по Крымскому мосту в Керчь. После этого глава государства поднялся на сцену и поздравил рабочих. Протяженность моста составляет 19 км. 16 мая в 05.30 утра через Керченский пролив сможет проехать любой желающий.

Песков также рассказал о категории прав Путина для вождения грузовиков.