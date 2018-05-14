В Керчи из-за открытия Крымского моста запретят продажу алкоголя

В Керчи в день открытия моста в Крым 15 мая ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

«В связи с проведением торжественных мероприятий в рамках открытия путепровода через Керченский пролив – Крымский мост 15 мая 2018 года, в соответствии с п. 8 Постановления администрации города Керчи Республики Крым от 30.03.2015 г. № 118/1-п «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», запрещается продажа алкогольной продукции за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания мероприятий.

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Данные мероприятия пройдут в городском округе Керчь Республики Крым 15 мая 2018 г. по адресу: район площади им. Ленина с 13:00 - 20:00.

В понедельник в пресс-службе Кремля подтвердили, что торжественная церемония открытия моста пройдет 15 мая с участием президента Владимира Путина.