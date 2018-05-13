В Ставропольском крае в ДТП погибли шесть человек

В Ставропольском крае в результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

«По предварительной версии, водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2107», двигаясь со стороны поселка Подкумок в направлении города Минеральные Воды, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным с автомобилем «ВАЗ 21099», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, шесть человек погибли и один получил тяжелые травмы. Пострадавший госпитализирован в реанимацию города Кисловодска.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе два человека погибли при падении бетономешалки на «Ниву».

Как отмечалось, от полученных травм на месте аварии погибли водитель и пассажир «Нивы» - мужчина и женщина.