Суд приговорил к колонии виновника ДТП с шестью жертвами под Курском

Суд приговорил к пяти годам колонии-поселения виновника ДТП в Курской области, в результате которого погибли шесть человек, включая пятерых детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«По приговору суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того он лишен прав управлять транспортными средствами в течение 3 лет», — сообщили в ведомстве.

В Курском районе 19 июля 2017 года автомобиль Peugeot, в котором, по данным полиции, находились 10 человек, развернулся через две сплошные полосы и столкнулся с автомобилем Volkswagen, в результате чего погибли шесть пассажиров Peugeot, пять из них — в возрасте от 1,5 месяцев до 14 лет.