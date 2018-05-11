В Красноярске пьяный водитель протаранил автомойку и зарезал вмешавшегося очевидца

В Красноярском крае в ходе конфликта между двумя пьяными водителями один из них зарезал случайного прохожего, решившего вмешаться в разборку. Об этом сообщает региональное управление СК России.

По данным ведомства, 10 мая 2018 года около 23 часов 50 минут в следственные органы поступило сообщение о том, что в городе Минусинске обнаружено тело 35-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство). По подозрению в совершении преступления сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Красноярскому краю задержан 27-летний местный житель.

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«По предварительной версии следствия, около 23 часов 30 минут автомобиль, в котором находились двое нетрезвых мужчин, врезался в здание автомойки, расположенной на одной из улиц города Минусинска. Сотрудники автомойки вступили в перепалку с нетрезвым водителем, им на помощь пришел 35-лентий мужчина, находившийся в кафе неподалеку. Он вступил с водителем в словесный конфликт, который перешел в драку», - говорится в сообщении.

Видя, что превосходство не на его стороне, водитель скрылся с места происшествия, а через непродолжительное время вернулся с ножом. Он продолжил выяснение отношений с посетителем кафе, в ходе которого причинил ему смертельные ножевые ранения. Свидетелями преступления стали местные жители, наблюдавшие за происходящим с балконов и из окон своих квартир. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.