Разработчики «Кортежа» рассказали о работе над президентским автомобилем

Разработчики российского президентского лимузина «Кортеж» рассказали о работе над проектом, отметив, что автомобилю нет аналогов в мире. Об этом сообщают «Известия».

Главный дизайнер проекта ЕМП Юрий Черненко отметил, что изначально акцент был сделан на футуристических образах, однако затем проектировщики решили «спуститься на землю».

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«Наша машина гибридная, соответственно, на борту имеется высоковольтная электрическая система и, например, компрессор системы кондиционирования приводится не ремнем, как на большинстве двигателей, а от высоковольтной сети», — заявил Черненко.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров назвал примерную стоимость автомобиля проекта «Кортеж».