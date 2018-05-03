Tesla сообщила о рекордных убытках

Компания Илона Маска Tesla в период с января по март текущего года получила убыток в размере почти $710 млн. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, размер убытка стал рекордным за всю историю компании.

Уточняется, что в первом квартале 2017 года Tesla получила около $330 млн убытка. По итогам 2017 года убыток Tesla составил $1,4 млрд.

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Ранее Bloomberg сообщил, что Tesla теряет примерно $6,5 тысяч в минуту.

По данным агентства, прошлый год Tesla закончила с $3,4 млрд наличными (свободный денежный поток) и долгом в $9,4 млрд.

При этом свободный денежный поток компании Маска находится в минусе уже пять кварталов подряд.

Отмечается, без дополнительного финансирования, у компании могут закончиться средства уже в 2018 году.