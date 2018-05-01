В Индии при падении автомобиля в овраг погибли шесть человек

Как минимум шесть человек погибли, не менее десяти получили ранения из-за крушения автомобиля в овраг в северном индийском штате Химачал-Прадеш, сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, авария произошла в ночь на 1 мая поблизости от района Уна. Сообщается, что погибшие и пострадавшие возвращались в штат Пенджаб после паломничества. Согласно предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением, когда пытался избежать лобового столкновения с грузовиком.

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В данный момент на месте аварии ведутся спасательные работы. Полиция устанавливает причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Индии при столкновении школьного автобуса и поезда погибли 13 человек.