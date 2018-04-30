В Афганистане неизвестные на мотоциклах расстреляли журналиста

В Афганистане неизвестные на мотоциклах убили журналиста телерадиокомпании ВВС Ахмада Шаха. Об этом сообщает TOLONews.

Как отмечается, неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по журналисту, когда он днем возвращался домой. Инцидент произошел в городе Хост.

Реклама

Директор Всемирной службы BBC Джеми Ангус в твиттере подтвердил гибель Шаха.

«С величайшим прискорбием BBC подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмада Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост», — заявил Ангус.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате двух взрывов в Кабуле увеличилось до 29.