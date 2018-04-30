В Афганистане неизвестные на мотоциклах расстреляли журналиста
В Афганистане неизвестные на мотоциклах убили журналиста телерадиокомпании ВВС Ахмада Шаха. Об этом сообщает TOLONews.
Как отмечается, неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по журналисту, когда он днем возвращался домой. Инцидент произошел в городе Хост.
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Директор Всемирной службы BBC Джеми Ангус в твиттере подтвердил гибель Шаха.
«С величайшим прискорбием BBC подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмада Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост», — заявил Ангус.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате двух взрывов в Кабуле увеличилось до 29.