На Крымском мосту начали создавать очистные сооружения

На Крымском мосту начались работы по сооружению комплексов, предназначенных для очистки ливневых вод с дорожного полотна и железной дороги. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Многоуровневая глубокая очистка и обеззараживание стоков гарантируют максимальную степень защиты акватории Керченского пролива во время строительства и при эксплуатации моста в Крым», — говорится в сообщении.

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По словам эколога ФКУ Упрдор «Тамань» Оксаны Фурсовой, локальные очистные сооружения (ЛОС) о моста являются сертифицированным оборудованием. Оно способно выдерживать сейсмическую нагрузку в десять баллов, а также очищать поверхностные стоки до уровня водоема рыбохозяйственного назначения.

Как отмечается, система очистки ливневых вод будет включать 20 ЛОСов под автодорогу и 18 ЛОСов под железную дорогу.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что грузовые автомобили начнут ездить по мосту через Керченский пролив ориентировочно в октябре 2018 года.