В Минтрансе рассказали, когда по Крымскому мосту поедут грузовики

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что грузовые автомобили начнут ездить по мосту через Керченский пролив ориентировочно в октябре 2018 года, передает РИА «Новости».

Он отметил, что мост сдается досрочно и первые легковые автомобили и автобусы начнут проезд уже в мае.

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«Со своей стороны, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить максимально комфортный переезд в Крым и обратно для отпускников-автомобилистов и пассажиров межрегиональных и туристических автобусов», — сказал Соколов.

Он также добавил, что безопасность движения будут обеспечивать подразделения транспортной безопасности и специальные структуры.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда начнется автомобильное движение по Крымскому мосту.