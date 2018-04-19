Два человека погибли при ДТП в Барнауле

Два человека погибли в результате опрокидывания автомобиля в Барнауле, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МВД.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Lexus, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП неустановленный водитель и его пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Реклама

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае.

Как отмечалось, авария произошла на 140 километре автомобильной трассы Барнаул – Рубцовск.