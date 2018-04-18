Суд отказал в отсрочке приговора сбившей «трезвого мальчика» Ольге Алисовой

Железнодорожный суд подмосковной Балашихи 18 апреля рассмотрел обращение виновницы громкого ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик Алексей Шимко. 31-летняя Ольга Алисова просила отсрочить назначенное ей наказание в виде трех лет колонии-поселения до того момента, как ее малолетняя дочь не достигнет 14-летнего возраста. В настоящее время девочке 10 лет.

Как сообщили «Газете.Ru» представители семьи Романа Шимко, Алисовой отказали в удовлетворении ее ходатайства. Женщина проведет три года в колонии-поселении. Однако осужденная находилась в СИЗО с 7 июля 2017 года вплоть до рассмотрения апелляции 1 марта 2018 года. Это значит, что наказание в колонии-поселении ей придется отбывать минимум на восемь месяцев меньше.

Ранее сообщалось, что 15 ноября Железнодорожный суд Балашихи признал 31-летнюю автомобилистку Ольгу Алисову виновной в совершении смертельного ДТП и приговорил ее к трем годам колонии-поселения и выплате потерпевшей стороне 2,5 млн рублей в виде моральной компенсации. Приговор не устроил обе стороны и они направили апелляции в Мособлуд. Но и он оказался непреклонен и 1 марта 2018 года принял решение оставить назначенное Алисовой наказание в силе без каких-либо изменений.