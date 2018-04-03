В апреле московские улицы четырежды помоют с шампунем

В апреле московские улицы четыре раза помоют с шампунем, передает РИА «Новости».

«С установления положительных температур до +5 и днем и ночью мы начнем промывать проезжую часть дорог. Предположительно, уже на этой неделе мы помоем дороги и тротуары моющим средством. В апреле четыре раза и потом ежемесячно», — рассказал замглавы ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов.

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По его словам, зимой на дорогах образуется пленка из остатков бензина, резины и иных продуктов использования автомобилей, которую нельзя удалить простой водой, поэтому необходимо использовать специальное моющее средство.

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