В РСТ опровергли «жуткое» состояние остановленного в Берлине автобуса с детьми из России

Задержанный в Берлине автобус с детьми из России прошел все необходимые проверки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

«Автобус калининградский, 2006 года, перед выездом прошел все необходимые проверки и получил печать в ГИБДД. С учетом того, что пассажирами были дети, трудно поверить, что жуткое описание его состояния, представленное немецкой прессой, может соответствовать действительности», — заявила Тюрина.

Реклама

По ее словам, российские школьники 9-11 классов находились на экскурсии Польша-Германия.

«Автобус остановили 26 марта в Берлине на автобане для инструментального осмотра, это обычная практика в Европе. Нашли недочеты — как говорят российские операторы-автобусники, практически ни один автобус не проходит осмотр в Германии без замечаний, а суммы, которые выставляют за ремонт, вызывают большие сомнения в их объективности», — объяснила Тюрина.

По ее словам, 27 марта школьники вернулись в Калининград, и никаких претензий к организаторам поездки предъявлено не было.

Ранее полиция Берлина остановила неисправный автобус, перевозивший 40 школьников из России.