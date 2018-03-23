В Псковской области в ДТП с автобусом пострадали 18 туристов из Белоруссии

В Псковской области в ДТП попал автобус с туристами из Белоруссии, в результате чего пострадали 18 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Возле населенного пункта Лудони на федеральной автодороге Р-23 «Псков» столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковая автомашина КIA Rio», — рассказал источник.

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По его словам, в автобусе находились 50 человек. Среди 18 пострадавших, доставленных в больницу, семь детей.

Ранее в Воронежской области при столкновении автобуса из Армении с грузовиком пострадали восемь человек и погибли двое.