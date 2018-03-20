В Москве водителя лишили прав за оставление места ДТП, которого не было

В Москве автомобилиста на год лишили водительских прав того за оставление места ДТП, которого на самом деле не было. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат автомобилиста Александр Липатников, инцидент, который в дальнейшем обернулся множеством судебных заседаний, произошел на юге Москвы на Бесединском шоссе в конце 2017 года.

В середине дня водитель Артур Андреев (имя изменено) ехал за рулем своего автомобиля Hyundai и в какой-то момент довольно близко проехал рядом с другой иномаркой – Ford. По какой-то причине водителю Ford показалось, что Hyundai задел его машину. После тщательного осмотра автомобилей никаких видимых следов столкновения водители не нашли. Мужчина на Ford заявил, решил вызвать инспекторов ГИБДД, однако Андреев не стал их дожидаться.

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Когда инспекторы ГИБДД все-таки приехал на место «ДТП», то, осмотрев Ford, тоже не нашли никаких повреждений. Затем инспекторы разыскали и самого Андреева, и тщательно изучили его автомобиль – тоже ничего.

И совершенно точно отразили это в протоколе, который все равно составили на автомобилиста за то, что он уехал. Согласно материалам дела, «в результате происшествия не погибли и не были ранены люди, не повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, и не был причинен иной материальный ущерб, что подтверждается осмотром акта автомобиля Hyundai, из которого следует, что механических повреждений или следов восстановительного ремонта не установлено».

Мировой суд, а потом и районный пришли к выводу, что, водитель нарушил закон: за это его лишили права управления автомобилем сроком на один год. Лишь Мосгорсуд отменил приговор, полностью оправдав водителя в связи с отсутствием события административного правонарушения.

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