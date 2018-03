В Британии задержали водителя с правами на имя Гомера Симпсона

Полиция города Милтон-Кинс на юге Великобритании задержала водителя, у которого при себе были права на имя героя мультсериала Гомера Симпсона. Об этом сообщается в твиттере полицейского управления.

На прикрепленной фотографии видно, что права выданы на имя Гомера Симпсона, живущего в Спрингфилде. Также вместо фотографии в карточке размещено изображение персонажа.

Отмечается, что у водителя не было страховки и собственных прав. Автомобиль был изъят.

Ранее сообщалось, что слово из «Симпсонов» попало в словарь.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ‍‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH