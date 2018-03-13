Из-за ДТП с двумя грузовиками ограничили движение на Ленинградском шоссе

В столице ограничили движение на Ленинградском шоссе, после того как два грузовика попали в ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«На Ленинградском шоссе в районе дома 112 произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями. Один из автомобилей-участников от удара отбросило на подземный пешеходный переход», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что из-за инцидента пострадали два водителя.

«В настоящий момент ограничено движение по левому и правому ряду в сторону области, для проезда остались средние ряды», — уточняется в сообщении.

Ранее в Москве столкнулись восемь машин.