В Азербайджане в ДТП с автобусом пострадали 19 школьников

В Евлахском районе Азербайджана микроавтобус со школьниками попал в ДТП, в результате чего пострадали 19 человек, передает местное агентство «Репорт».

«В результате столкновения сегодня утром (11 марта) на территории Евлахского района микроавтобуса марки «Вито», возившего 9-классников на выпускные экзамены с автомобилем марки «ГАЗ-53», пострадали 19 человек», — говорится в сообщении.

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Отмечается также, что состояние двоих пострадавших тяжелое.

Ранее в Москве автобус загорелся при выезде на МКАД с автомобильной дороги М4 «Дон».