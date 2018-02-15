Правительство изменило правила прохождения техосмотра

Правительство России внесло изменения в правила прохождения техосмотра транспортных средств. Постановление об этом было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, водителям запрещается демонтировать предусмотренные изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели, а также использовать автомобиль при дефектах усилителя руля. Если используется шипованная резина, она должна быть на всех колесах автомобиля.

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По новым правилам, при прохождении техобслуживания необходимо предъявить не только знак аварийной остановки и огнетушитель, но и аптечку.

Ранее сообщалось, что в России собираются ужесточить процедуру техосмотра автомобилей.