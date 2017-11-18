Задержан автомобиль второго возможного участника стрельбы в «Москва-сити»

Сотрудники полиции задержали второй автомобиль, на котором скрывался еще один предполагаемый участник стрельбы в комплексе «Москва-Сити», передает «Интерфакс».

«В 11:40 сотрудниками полиции на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением мужчины 1991 г.р., который для разбирательства доставлен в ОМВД», — заявил представитель главка полиции.

Ранее сообщалось о задержании автомобиля предполагаемого участника стрельбы в «Москва-Сити».