Источник: три автомобиля объявлены в розыск после стрельбы в «Москва-Сити»

Три автомобиля объявили в розыск после конфликта со стрельбой на территории комплекса «Москва-Сити», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По городу разыскиваются лица, причастные к преступлению, которые скрываются на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что в деловом центре «Москва-Сити» произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.