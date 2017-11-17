Власти назвали новую причину ДТП с 15 жертвами в Марий Эл

По словам главы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в России Виктора Басаргина, причиной ДТП в Марий Эл, жертвами которой стали 15 человек, было увеличение количества мест, передает «Интерфакс».

«Тяжкие последствия ДТП с микроавтобусом и лесовозом в Марий Эл вызваны тем, что в транспортное средство было внесено конструктивное изменение — увеличено количество мест. Хотя есть сертификация транспортного средства, оно поставлено на учет законными методами», — сказал он.

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По его словам, после аварии кресла оказались сдвинуты, а оставшиеся позволили спасти несколько жизней.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл объявлен траур по погибшим в ДТП на обледеневшем шоссе..