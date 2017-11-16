Водитель под наркотиками проехался по гипермаркету в Харькове

В Харькове автомобиль въехал в гипермаркет «Караван» и проехал по нему несколько метров, передает «112 Украина».

«По предварительной информации, в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения», — рассказала пресс-секретарь Управления патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

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Как сообщается, пострадавших в результате инцидента нет. Водитель автомобиля задержан.

Ранее под Челябинском грузовик сбил троих пешеходов и въехал в здание.