На Украине расследуют загадочную гибель в ДТП протоиерея Московского патриархата

В Запорожской области в ДТП погиб протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата Сергий Тараненко, который служил настоятелем храма Преподобномученника Андрея Критского села Марьевка Запорожского района, сообщают местные СМИ.

Авария произошла днем 13 ноября, когда 43-летнийсвященник за рулем Toyota Land Cruiser возвращался в Запорожье после службы в селе. По данным местной полиции водитель по неизвестной причине не справился с управлением, из-за чего авто вылетело в кювет и перевернулось.

Священника госпитализировали, но спасти его не удалось. Нацполиция открыла уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).