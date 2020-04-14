Без пропуска не пустят: на въездах в Москву поставят блокпосты

Проверка специальных пропусков у водителей будет организована на въездах в Москву с 15 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«В связи с дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, <...> на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей, въезжающих в город», — заявил в свою очередь ТАСС источник в пресс-службе.

Если у автомобилиста не окажется спецпропуска, то ему будет грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей.

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Для усиления въездного контроля на въездах в столицу выставят также наряды специального назначения ОМОН московского управления Росгвардии. Всего МВД контролирует 160 точек въезда в город. На съездах с МКАД установлены блокпосты ДПС.

В Москву не смогут въехать автомобили с номерами из других регионов страны, кроме московского и подмосковного. Въезд машин из других регионов в Московскую область также будет ограничен.

В МВД также предупредили, что из-за проверок спецпропусков на въездах в город и область могут возникнуть пробки.

Кроме того, стоит напомнить — с 15 апреля для любых поездок по Москве на личном или общественном транспорте жителям города также требуется специальный пропуск.

«Это только для тех граждан, которые передвигаются на транспорте», — сказал мэр столицы Сергей Собянин, комментируя инициативу. Пешеходам пропуска пока что получать не требуется.

Штрафы за неиспользование цифровых пропусков в столице и различные нарушения с их использованием составят от 1 до 40 тыс. руб. Об этом сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он уточнил, что сумма штрафа будет зависеть от состава и повторов нарушений.

Лысенко также рассказал, что если человек, который должен сидеть дома, попытается оформить пропуск, к нему будут применены соответствующие меры.

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом ранее сообщил, что цифровые пропуска для передвижения по городу на транспорте были введены в связи с большим количеством людей на улицах.

По данным геоаналитики операторов сотовой связи, в пятницу, 10 апреля, порядка 3,5 млн человек покидали свои дома более чем на 6 часов. «При этом 4,4 млн человек находились дома и демонстрировали ответственный подход к режиму самоизоляции», — отмечается в сообщении штаба.

Из-за опасности таких перемещений и были введены с 15 апреля цифровые пропуска для передвижения по Москве на транспорте. Оперштаб утверждает, что по возвращении с улицы один человек, подхвативший вирус, может заразить всю семью — а это в среднем 2-3 человека.

«Это означает, что 3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких», — добавили в штабе.

Пропускная система подразумевает, что ходить пешком можно без пропусков, но при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения. Чтобы получить пропуск — нужно подать заявление в онлайн-форме на портале mos.ru. «Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым», — отмечают власти столицы.

С 3 апреля в Москве полицейские в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией начали проверять горожан, выходящих из дома. Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили и осведомляются о цели поездки. С 30 марта в Москве для всех жителей действует режим самоизоляции. Выходить из квартиры можно только при необходимости.

Распространение коронавируса нового типа значительно повлияло на работу ГИБДД. Теперь инспекторы минимизируют контакты с водителями, чтобы помешать распространению заболевания. Об этом сообщала 26 марта на своем официальном сайте пресс-служба МВД России.

«Меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудникам ГИБДД рекомендовано воздержаться от применения административных мер за нарушение сроков регистрации автомобилей. Сотрудники Госавтоинспекции, взаимодействующие с гражданами, должны носить маски. Помещения — санитарно обрабатываться и проветриваться не реже одного раза в два часа.