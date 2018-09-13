«Машина как танк»: Запашный попал в массовую аварию

Известный дрессировщик тигров и львов Эдгард Запашный 13 сентября около 1.30 попал в массовую аварию с участием четырех автомобилей на Киевском шоссе в Москве, неподалеку от бизнес-парка «Румянцево».

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После случившегося артист выложил на своей странице в инстаграме несколько видео и фото, в которых объяснил и показал, что случилось. По всей видимости, после удара артисту пришлось проехать вперед, а затем развернуться, чтобы подъехать к месту происшествия.

«Друзья мои, я попал в аварию. Сейчас возвращаюсь на место. Я ехал в этом ряду (второй ряд слева — ред. «Газета.Ru») и увидел впереди аварию в левом ряду. Слева параллельно шел таксист, который решил в самый последний момент перед [уже произошедшей ранее] аварией врезаться в меня. Бьется в меня, огибает одну машину и влетает в этот стоящий Mercedes», — рассказал Запашный.

Фоторепортаж: Эдгард Запашный попал в ДТП __is_photorep_included11965537: 1

Как пояснил артист, удар пришелся на дверь водителя, поэтому ему пришлось выходить из машины через пассажирское сиденье.

В следующем видео артист показал все автомобили, поучаствовавшие в ДТП. По его словам, сначала в левой полосе таксист на Volkswagen немного зацепил Mercedes. От столкновения у автомобилей были лишь царапины. Позже подъехал Range Rover, в котором находилась группа поддержки одной из сторон. Все вместе они ждали сотрудников ГИБДД для оформления аварии. Однако в этот момент водитель машины с логотипом «Яндекс.Такси» влетел в автомобиль Запашного, после чего его отбросило в Mercedes. От сильнейшего столкновения правая сторона багажника премиальной иномарки оказалась буквально вмята внутрь. У машины дрессировщика лишь вмятина на двери. По словам артиста, он ехал со скоростью 80 км/ч, в то время как скорость такси составляла не менее 100 км/ч.

Судя по тому, что говорит Запашный, в аварии он не пострадал. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ГИБДД Москвы, другие участники ДТП также не получили травм.

Таксистом оказался приезжий из южных регионов России. По предварительным данным, он находился за рулем более 10 часов. Автомобиль Запашного по КАСКО не застрахован, поэтому дрессировщик планирует отремонтировать автомобиль за свои средства, а после взыскать стоимость ремонта с виновника ДТП или таксопарка.

Пока неизвестно, в какую сумму был оценен ущерб, нанесенный Запашному и остальным участникам аварии. Однако артист отметил, что его автомобиль стоит больше пяти миллионов рублей, и поэтому расходы на его восстановление будут приличными.

«Моя машина стоит 5,5 миллионов. Это ручная сборка, индивидуальный заказ, и мне сейчас сходу трудно оценить, сколько будет стоить ремонт.

Но машина сделана из углепластика, карбона— все это стоит дорого. У меня вся левая сторона помята, придется менять. Точную сумму ущерба пока не назову. Но физически я не пострадал», — рассказал детали произошедшего Запашный СМИ.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Газете.Ru» сообщили, что водитель в момент ДТП не выполнял заказ агрегатора.

«В момент аварии в районе ДТП не было водителей, выполнявших заказы «Яндекс.Такси». Возможно, водитель выполнял заказ другого агрегатора или находился в этом районе по личным делам. Обращений в службу поддержки не зафиксировано, правоохранительные органы также не обращались к нам с запросом информации», — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь подписчики всерьез заинтересовались автомобилем Запашного. Один из пользователей даже предположил, что таксист устроил аварию только потому, что засмотрелся. Другие восхищались: «у вас машина, как танк». Автомобиль Запашного, как отмечают в соцсетях, напоминает легендарный советский автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа». Между тем к «Победе» данное купе имеет весьма посредственное отношение — оно построено на базе современной импортной машины. Обычно для подобных целей используются купе Mercedes-Benz (например, серии CL) или BMW 6-й серии.