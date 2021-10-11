Военные Дании покажут российским инспекторам боевые возможности нового вооружения

Российские инспекторы в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности посетят авиабазу и воинские формирования в Дании, где они осмотрят новые типы основных систем вооружения и техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, в рамках данного мероприятия датские военные предоставят основные тактико-технические характеристики новых образцов вооружения и военной техники и продемонстрируют их возможности.

Рыжков добавил, что цель посещения в ознакомлении с повседневной деятельностью объектов и наблюдения за проведением занятий и тренировок в полевых условиях.

Ранее стало известно о том, что российские военные инспекторы провели проверку объекта Сил обороны Финляндии, чтобы подтвердить правильность отчетов по обмену военной информацией.