Бизнесмен из Петербурга Григорий Кунис покинул Россию

Осужденный основатель сервиса доставки iGoods Григорий Кунис в Telegram-канале заявил, что уехал из России.

Он отметил, что «не стал искушать судьбу», поэтому «покинул Россию».

«Видимо, навсегда. Родина отпустила меня с небольшим рюкзачком, куда поместился ноутбук, пара сменного белья, одна книга и гигиена. Я не серчаю на нее, ведь отпустила же, — написал Кунис.

8 декабря суд в Санкт-Петербурге оштрафовал бизнесмена, сооснователя и управляющего сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса за финансирование Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Его обязали выплатить 350 тыс. руб.

Об аресте Куниса стало известно в июле. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ходе расследования было установлено, что с августа 2021 года по февраль 2022-го фигурант совершил семь ежемесячных онлайн-переводов данной организации по 500 руб. (всего 3,5 тыс. руб.).

Ранее блогера Никиту Ефремова приговорили к трем годам условно за финансирование ФБК.