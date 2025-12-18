В России рекордно выросли продажи автомобилей с пробегом

Автостат: продажи авто с пробегом в России в ноябре 2025 года выросли на 12%

В ноябре 2025 года россияне купили 588,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 12,2% больше, чем год назад, но на 9,9% меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидерство по-прежнему сохраняет отечественная Lada с ноябрьским показателем 134,7 тыс. единиц. Второй снова оказалась японская Toyota (58,9 тыс. шт.), за которой расположились корейские Kia и Hyundai (34,8 тыс. и 33,3 тыс. шт. соответственно).

Пятое место занял Volkswagen, результат которого в ноябре составил 25,8 тыс. купленных автомобилей с пробегом.

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

