Учительница начальной школы пыталась совратить ребенка через сообщения

Учительницу из США заподозрили в совращении несовершеннолетнего. Об этом сообщает телеканал WAVE.

По данным издания, 36-летняя учительница из штата Кентукки по имени Сидни Граф вела переписку со школьником, которому меньше 12 лет. В сообщениях она обсуждала с ним темы непристойного характера, в том числе и соитие.

Позже они договорились о встрече. Фигурантку задержали после того, как она припарковалась около дома пятиклассника и хотела забрать его.

«По данным полиции, после того, как ей были зачитаны ее права, Граф призналась, что ранее вела разговоры с несовершеннолетним», – сообщается в публикации.

На вину фигурантки указывали и сообщения, в которых Граф значилась отправителем. Суд оставил женщину под залогом в размере $100 000. Если кто-то внесет эту сумму, учительницу отправят под домашний арест.

В начальной школе, где преподавала женщина, заявили, что она больше не будет контактировать с несовершеннолетними.

Ранее в США учительница музыки надругалась над 14-летним подростком.