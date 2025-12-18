На видео попало, как челябинцы камнями разбили автобус с людьми

В Челябинске неизвестные камнями разбили автобус с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Неизвестные закидали камнями автобус в Челябинске. Досталось 123-му маршруту: на Меридиане в боковое окно прилетел булыжник, осколками засыпало пассажиров. Хулиганов ищут. Осенью на этой же локации кто-то стрелял в другой транспорт из травмата, говорят в автобусном парке», — говорится в публикации.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в окно автобуса прилетает камень, после чего стекло трескается.

До этого во Владивостоке на Снеговой пади школьники устроили массовую драку на дороге. Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как около дести школьников дерутся на проезжей части. Во время конфликта один из подростков падает на асфальт, после чего встает и убегает.

Кроме того, в Казани мужчины избили водителя. Видеорегистратор запечатлел конфликт. На кадрах видно, как люди выходят из машины и направляются к автомобилисту, после чего наносят ему несколько ударов.

Ранее священник задержал дебошира, разбившего 6 авто в Красноярском крае.