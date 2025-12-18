На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, на каком языке нужно говорить с Украиной

Депутат Колесник: Украина понимает лишь язык тяжелых ударов и поражений
Владимир Федоренко/РИА Новости

Украина в рамках мирных переговоров способна воспринимать лишь язык силы и поражений. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Все переговоры с Украиной становятся конструктивными только тогда, когда ВСУ терпят тяжелое поражение на фронте, получают тяжелые удары», — сказал Колесник.

По его словам, «Киев начинает завоевывать», и обращается к европейским союзникам, которые всячески его поддерживают, несмотря на то, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам в России.

Накануне глава государства Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что если Киев откажется от разговора по существу, то Россия добьется освобождения исторических земель военным путем. Отдельно российский лидер отметил, что армия России имеет возможности для наращивания темпов наступления на стратегически важных направлениях спецоперации на Украине.

Ранее Путин объяснил выбор момента для начала СВО.

