Глава РФПИ назвал страны, продолжающие жить в «мире Байдена»

Нынешний президент США Дональд Трамп унаследовал серьезные трудности от администрации своего предшественника Джо Байдена, но действует быстро и решительно для устранения проблем как во внутренней, так и во внешней политике. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

При этом он обратил внимание, что Великобритания и страны — члены Европейского союза (ЕС) не способны с такой же оперативностью реагировать на проблемы. В том числе это касается борьбы с массовой миграцией и ростом преступности среди иностранцев.

«Возможно, потому что Великобритания и ЕС по-прежнему живут в «мире Байдена», — предположил Дмитриев.

17 декабря Трамп обратился к нации и подвел итоги работы своей администрации. Глава государства заявил, что всего год назад США находились в упадке, однако теперь стали «самой крутой страной в мире». По словам американского лидера, за 11 месяцев с начала работы его администрация добилась большего, чем любая другая в истории США. Хозяин Белого дома обратил внимание, что армия страны стала самой могущественной в мире, и впервые за последние полвека в США наблюдается отток мигрантов.

Ранее Трамп подписал указ о полном запрете на въезд в США для граждан семи государств.