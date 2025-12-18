На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заяц, игнорирующий ПДД, пронесся навстречу автомобилям и попал на видео

Mash: скоростной заяц носился среди машин под Дзержинском и попал на видео
Telegram-канал «Ni Mash»

В Нижегородской области заяц пробежал по проезжей части навстречу автомобилям. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Скоростной заяц носился среди машин под Дзержинском. Водители заметили ушастого участника движения в поселке Бабушкино. Он рандомно перестраивался по дороге и показывал свои возможности — не меньше 40 км/час», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как заяц быстро бежит по проезжей части навстречу автомобилю, но сворачивает на обочину, затем еще несколько раз выбегает на дорогу. На кадрах также можно заметить, что животное перебегают проезжую часть в месте, необорудованном для пешеходов.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садиться на дорогу.

Ранее автомобиль с белгородцами сделал кульбит из-за кабана.

