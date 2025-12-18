Сафонова назвали наследником Яшина

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале назвал вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова наследником Льва Яшина после того, как голкипер французской команды отбил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго».

«Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот», — написал Дегтярев.

Также Дегтярев отметил, что русские звезды вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее Сафонов установил вратарский рекорд «ПСЖ» в XXI веке.