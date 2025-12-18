На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Бельгии раскрыл, чем обернется изъятие замороженных активов России

Премьер Бельгии де Вевер: изъятие активов РФ может нарушить международное право
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что изъятие замороженных активов России является потенциальным нарушением международного права, такого не происходило даже во времена Второй мировой войны. Его слова с выступления в парламенте приводит РИА Новости.

«Это потенциальное нарушение международного права. Мы никогда раньше этого не делали. Даже во время Второй мировой войны такого никогда не случалось», — заявил де Вевер.

Он подчеркнул, что весь Евросоюз должен взять на себя финансовые риски в случае принятия решения, поскольку сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму изъятых активов. Брюссель настаивает, чтобы с ним разделили «полную финансовую ответственность» за весь риск, который на данный момент остается неизвестным.

Премьер Бельгии также отметил, что руководство Еврокомиссии так и не предложило заслуживающего доверия текста по гарантиям из-за изъятия российских активов.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее в Европе не увидели альтернатив изъятию активов России.

