Стало известно, почему сделку по квартире Долиной нельзя признать недействительной

Сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной нельзя признать недействительной, поскольку покупательница Полина Лурье не могла распознать заблуждение артистки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Верховного суда РФ.

В ходе принятия решения суд опирался на статью 178 Гражданского кодекса РФ.

«Согласно данной норме, суд может отказать в признании сделки недействительной, если заблуждение, под влиянием которого действовала сторона сделки, было таким, что его не могло бы распознать лицо, действующее с обычной осмотрительностью и с учетом содержания сделки, сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон», — говорится в документе.

16 декабря ВС России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем — Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом суд разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (порядка 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

