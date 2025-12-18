На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток из Алтайского края хотел подзаработать и совершил диверсию

В Барнауле молодые люди спалили вышку сотовой связи ради денег, но попались
СУ СК России по Алтайскому краю

В Барнауле молодые люди подожгли вышку сотовой связи, надеясь подзаработать, но попались. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, в ноябре 15-летний юноша увидел в мессенджере объявление о подработке для несовершеннолетних и откликнулся.

Неизвестный связался с ним и за вознаграждение предложил поджечь оборудование сотовой связи. Подросток рассказал об этом своему 19-летнему знакомому. В начале декабря они по указке «куратора» подожгли вышку.

Сотрудники УФСБ и центра «Э» задержали подозреваемых спустя несколько дней. Суд отправил подростка под домашний арест, а его совершеннолетнего сообщника — в СИЗО. Возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Ведется следствие.

«Согласно действующему законодательству Российской Федерации, ответственность за совершение диверсий наступает с 16 лет. Однако, если несовершеннолетний совершил диверсию, которая повлекла за собой тяжкие последствия, ответственность может наступить и с 14 лет. <...> Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет», — уточнили в ведомстве.

Ранее подросток поджег коммунальную квартиру в Петербурге ради вознаграждения, но не получил его.

