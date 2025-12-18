На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об одном решении Долиной, которое она изменила перед самым судом

Юрист Долиной просил суд о психиатрической экспертизе, но позже отменил прошение
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрист народной артистки России Ларисы Долиной просил Хамовнический районный суд Москвы провести ей психиатрическую экспертизу, однако во время заседания отказался от этого ходатайства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Верховного суда с решениями по спору вокруг недвижимости певицы.

Отмечается, что ходатайство о назначении по делу судебной психолого-психиатрической экспертизы было подано в суд 27 марта 2025 года. Однако на заседании 28 марта защитник Долиной сообщил, что не поддерживает это прошение, поскольку артистка изменила свою позицию. В связи с этим ходатайство было оставлено судом первой инстанции без рассмотрения.

В рамках этого дела Долина все-таки прошла психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что Лариса Долина продавала квартиру в состоянии психического расстройства. В документе Верховного суда утверждается, что мошенникам удалось убедить знаменитость продать квартиру «из-за особенностей ее образа мышления и личностных черт», и это мешало ей отдавать отчет в своих действиях в момент совершения сделки.

16 декабря Верховный суд России рассмотрел жалобу Полины Лурье по делу о покупке квартиры у Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей, однако затем вернула себе недвижимость, заявив, что действовала под влиянием аферистов. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.

Суд постановил оставить право собственности на квартиру за Полиной Лурье. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из спорной квартиры.

Ранее сообщалось, что Долина все еще живет в скандальной квартире в Хамовниках.

