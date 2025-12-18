Верховный суд не увидел недобросовестного поведения Лурье при заключении сделки

Верховный суд России установил отсутствие недобросовестного поведения со стороны Полины Лурье при заключении сделки по покупке квартиры у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«При рассмотрении настоящего дела недобросовестного поведения Лурье П.А. при заключении оспариваемых сделок судами установлено не было», — говорится в определении суда.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, певица не покинула московскую квартиру и в настоящий момент пребывает в ней. Она также предупредила, что певица может покинуть квартиру добровольно до заседания в Мосгорсуде.

Ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной.