На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд не увидел недобросовестного поведения Лурье при заключении сделки

Верховный суд счел поведение Лурье при покупке квартиры Долиной добросовестным
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Верховный суд России установил отсутствие недобросовестного поведения со стороны Полины Лурье при заключении сделки по покупке квартиры у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«При рассмотрении настоящего дела недобросовестного поведения Лурье П.А. при заключении оспариваемых сделок судами установлено не было», — говорится в определении суда.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, певица не покинула московскую квартиру и в настоящий момент пребывает в ней. Она также предупредила, что певица может покинуть квартиру добровольно до заседания в Мосгорсуде.

Ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной.

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами