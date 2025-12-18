Премьер Бельгии рассказал о продолжении работы по финансированию Киева

Работа по подготовке плана финансирования Украины на 2026–2027 годы продолжается, вопреки разногласиям в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, передает ТАСС.

«Предложения о планах финансирования Украины продолжают меняться, пока мы с вами говорим», — сказал он в преддверии саммита ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос финансирования Киева за счет замороженных российских активов.

До этого Politico со ссылкой на источникиписало о том, что лидеры стран ЕС, вероятно, не смогут согласовать финансирование Украины за счет замороженных российских активов из-за разногласий между «непримиримыми лагерями» внутри союза.

По данным собеседников издания, европейские дипломаты провели в общей сложности 11 часов за обсуждением компромисса по вопросу предоставления «репарационного кредита» Киеву, решение по которому должно быть принято на ближайшем саммите ЕС, запланированном на 18–19 декабря.

Ранее Орбан заявил, что ЕК сняла с повестки саммита вопрос кредита из российских активов.