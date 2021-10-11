Беспилотник «Орион» сможет проводить разведку ледовой обстановки в Антарктике

Новейший беспилотный летательный аппарат «Орион» сможет вести разведку ледовой обстановки в Арктике и Антарктике. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«Он [беспилотник — прим. «Газеты.Ru] способен функционировать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50, а также летать в условиях кратковременного обледенения за счет уникальной противообледенительной системы разработки АО «Кронштадт». Комплекс обладает тройным резервированием всех ключевых систем», — сказал Богатиков.

Он добавил, что одной из основных задач является мониторинг и контроль судоходства в районе Северного морского пути. Богатиков выразил уверенность в том, что иностранцы заинтересуются российскими российскими беспилотными технологиями после того, как будет продемонстрирована их эффективность в Арктике. При этом глава АО «Кронштадт» подчеркнул, что компания в первую очередь нацелена на сотрудничество с отечественными заказчиками.

Минобороны России впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте в декабре 2020 года. «Орион» оборудован спутниковыми или лазерными системами самонаведения, а также несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20.