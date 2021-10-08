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В Минобороны объяснили, почему не пригласили наблюдателей НАТО на учения «Запад — 2021»

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия не пригласила военных атташе стран НАТО на основной розыгрыш практических действий российско-белорусских учений «Запад — 2021» на полигон Мулино из принципа взаимности, сообщает РИА «Новости».

«Военные атташе стран НАТО на этот этап учения, исходя из принципа взаимности, не приглашались, так как российские военные атташе не были приглашены на аналогичное учения альянса «Защитник Европы — 2021», — сказал замминистра.

Совместные учения прошли с 10 по 15 сентября. Самый масштабный и зрелищный этап провели в присутствии президента России Владимира Путина на полигоне Мулино под Нижним Новгородом. На площадке смогли разместиться сразу 20 тыс. военных и до 160 танков, было задействовано около сотни единиц воздушной техники.

Всего по данным Минобороны в активной фазе учений «Запад--2021» на территории России и Белоруссии было задействовано около 200 тыс. военных, по 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 боевых кораблей.

Министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги маневров, заявил. что российско-белорусские стратегические учения «Запад — 2021» показали способность группировок войск РФ и Белоруссии эффективно обеспечивать региональную безопасность.

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