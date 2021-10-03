ЕС предложил создать военную миссию на Украине

Европейский союз планирует создание на Украине военной учебной миссии в связи с военной активностью России. Об том сообщает газета Welt am Sonntag, ссылаясь на внутренние документы Евросоюза.

По информации газеты, миссия получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине).

В документе говорится, что это позволит выразить «солидарности с Украиной» в связи с ситуацией с Крымом и «военной активностью» России около украинских границ.

Газета сообщает, что о создании миссии попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что произойдет в случае вступления Украины в НАТО.