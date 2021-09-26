Климкин заявил о возможном совмещении армий Польши и Украины

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможном совмещении военного потенциала Польши и Украины, сообщает издание «Главком».

«Чтобы совместить военные потенциалы обеих стран, нужен новый уровень отношений и переход от партнерства к союзничеству. Это возможно. В Польше есть люди, которые об этом думают. С другой стороны, есть Ярослав Качиньский, который имеет свое понимание нашего исторического наследия.

В 2018 году Сенат Польши принял в окончательной редакции закон об Институте национальной памяти, который моментально был назван «антибандеровским». Инициатива, в частности, предусматривает ответственность за отрицание преступлений тоталитарных режимов, к которым теперь отнесли и «преступления украинских националистов и членов формирований-коллаборантов Третьего рейха».

«Но даже с ним можно разговаривать. Можно говорить о возможности особого партнерства с Польшей в рамках НАТО. Для этого нам нужно совсем по-другому разговаривать с нашими польскими партнерами», — считает Климкин.

Ранее Украина обвинила Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ.