Глава НАТО предупредил Сербию и Косово о последствиях эскалации конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с главами Сербии и Косово и предупредил их о последствиях возможной эскалации конфликта, о чем глава альянса сообщил в своем Twitter.

«Я говорил с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Альбином Курти о необходимости деэскалации в Северном Косове. Силы НАТО KFOR сохраняют мандат на обеспечение безопасности и свободы перемещения для всех в регионе», — написал Столтенберг.

Ранее министр обороны Сербии, посол и военный атташе России посетили границу с Косово и зону разграничения с силами частично признанного государства.

Российские посол и военный атташе в Сербии посетили расположение сербских сил на границе с Косово и пограничный переход Ярине, «чтобы лично удостовериться в актуальной ситуации».

До этого политологи оценили возможность начала новой войны на Балканах.